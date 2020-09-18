Spanje levert verdachte van voorbereiden drugsimport en witwassen over aan Nederland

Een 45-jarige man is op donderdag 17 september vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland. 'De verdachte is op 29 juni op verzoek van Nederland door de Spaanse politie aangehouden in Estepona. De man wordt verdacht van het voorbereiden van de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, deelname aan een criminele drugsorganisatie en witwassen van crimineel geld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Nog vier aanhoudingen

Naast de 45-jarige man die is overgeleverd, zijn in een onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder regie van het Landelijk Parket op 29 juni nog vier andere verdachten aangehouden. Ook de 22-jarige zoon van de man is verdachte in de zaak.

Luxe panden

Naast de verdenking van deelname aan een criminele drugsorganisatie, wordt de man uit Spanje verdacht van het witwassen van crimineel geld. Hij zou het vermogen dat hij heeft vergaard met de import en handel in cocaïne hebben geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje. De luxe panden stonden op naam van zijn zoon. De schatting is dat het in totaal om enkele miljoenen euro’s gaat.

Voorbereidende zitting

Op 5 oktober staat een voorbereidende zitting gepland in de zaak van twee medeverdachten, waaronder de zoon, bij de rechtbank in Dordrecht. De twee andere verdachten zijn in vrijheid gesteld.

Voorgeleiding

De man uit Spanje wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam.