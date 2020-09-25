Man doodgeschoten op vol terras bij veerpont in Amsterdam-Noord

Vrijdagmiddag is in Amsterdam-Noord een man doodgeschoten. Dit meldt de politie.

Slachtoffer meerdere keren beschoten na opmerking over loslopende hond

De man die is doodgeschoten zat op een terras op de NDSM-kade vlakbij het aanmeerpunt van de veerpont in Amsterdam-Noord. Volgens de Telegraaf zou de doodgeschoten man een opmerking hebben gemaakt over een loslopende hond. Het slachtoffer werd vervolgens meerdere keren beschoten door de eigenaar van de hond.

Iets in het water gegooid

De schutter zou vervolgens iets in het water hebben gegooid, mogelijk een vuurwapen. Hij bleef vervolgens wachten op de politie die in groten getale naar de locatie kwam. De man is vervolgens door de politie aangehouden.

Forensisch onderzoek

Forensische opsporing, de recherche en meerdere eenheden zijn ter plaatse. 'We doen onderzoek naar dit schietincident dat rond 15.05 uur na een woordenwisseling tussen de verdachte en het slachtoffer heeft plaatsgevonden. Verder horen we getuigen die na het incident met bussen naar het politiebureau zijn gebracht', aldus de politie.