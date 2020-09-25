Overheid past beleid gasvoorraden aan: focus op weerbaarheid

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de gasmarkt. Het kabinet ziet dat het huidige beleid niet meer goed werkt en zet in op nieuw gasbeleid voor de periode vanaf 2028, als er ook in Europa nieuwe regels gaan gelden. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag.

'Lagere rekening voor Nederland'

'Centraal hierin staat: een eerlijke en lagere rekening voor Nederland, herstel van marktwerking voor seizoensopslagen en een rol voor de overheid gericht op weerbaarheid tegen verstoringen', aldus het ministerie.

EU-vuldoelen

In het huidige Europees gasbeleid, moeten lidstaten aan EU-vuldoelen voldoen, die gebaseerd zijn op de Nederlandse opslagcapaciteit in plaats van de Nederlandse gasvraag. Omdat Nederland veel opslagcapaciteit heeft is de opgave voor Nederland veel groter dan voor andere landen. Tegelijkertijd is er door de komst van meer LNG-importterminals voor aanbod in de winter, minder seizoensopslag nodig. Gevolg hiervan is dat de Nederlandse overheid – dankzij de lidstaatverplichting - de afgelopen jaren een steeds grotere rol tegen steeds hogere kosten heeft gekregen om de opslagen te vullen waar de markt is gestopt. Dit kan beter en hiervoor neemt het kabinet de komende jaren een aantal concrete maatregelen.

Onevenredig veel kosten

In Europees verband inzetten op een eerlijke rekening voor Nederland. EU-vuldoelen die onevenredig veel kosten voor landen met grote opslagcapaciteit zoals Nederland moeten worden herzien. Een wintervoorraad op basis van gebruik is nodig in plaats van op basis van opslagcapaciteit. De Europese Commissie bereidt momenteel herziening van het betreffende kader voor.

Verplichte opslag voor leveranciers voor beschermde gebruikers (huishoudens, gascentrales) zodat een deel van hun wintervraag in fysieke opslagen wordt aangehouden.

Jaarlijks voor een extra reserve van 5 TWh

Een publieke strategische gasvoorraad voor tekorten als gevolg van verstoringen. Dit geeft tijd om reparaties uit te voeren of nieuwe aanvoer te realiseren. Het kabinet zorgt jaarlijks voor een extra reserve van 5 TWh. Hiermee kan in de Nederlandse vraag worden voorzien gedurende 2 weken. Dit geeft tijd om in een crisis niet-beschermde afnemers gecontroleerd af te schakelen om zo schade aan installaties te voorkomen en reparaties uit te voeren en alternatieve import te organiseren. Het kabinet realiseert zich, dat naar de toekomst meer nodig is, en denkt daarbij aan een mix van instrumenten. Een publiek gefinancierde reserve is er daar één van. Het kabinet gaat met de Kamer het gesprek aan over de omvang en financiering daarvan.