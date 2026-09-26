Persoon omgekomen bij verkeersongeval op A76 bij Schinnen

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie rond 03:00 uur een melding van een verkeersongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen. 'Hierbij is een persoon om het leven gekomen', zo meldt de politie zaterdag.

'Slachtoffer door meerdere voertuigen geraakt'

Het slachtoffer is geraakt door meerdere voertuigen. 'We houden nu nog rekening met meerdere scenario's. Forensische Opsporing Verkeer is ter plaatse en gaat onderzoek doen wat er precies is gebeurd. De A76 is daardoor in noordelijke richting afgesloten', aldus de politie.

Dashcambeelden

Heb je dashcambeelden van het verkeersongeval of ben je getuige geweest van het ongeluk en heb je nog niet met de politie gesproken neem dan contact op met de politie via 0900-8844.