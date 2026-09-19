Onderzoek naar overleden persoon

Zaterdagochtend rond 07:30 uur is er bij de bosschage aan de Noormannensingel een overleden persoon aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de omstandigheden rondom het overlijden. Alle scenario's staan daarbij nog open, hoewel er sterk rekening wordt gehouden met een onnatuurlijk overlijden.

Rond 07:30 uur werd gemeld dat er een persoon in de bosschage zou zijn aangetroffen. Deze bleek inderdaad overleden. De omstandigheden van het overlijden geven een indicatie dat er mogelijk sprake zou zijn van een onnatuurlijk overlijden. Ook andere scenario's staan echter nog open. Het opgestartte onderzoek zou meer duidelijkheid moeten geven over de omstandigheden van het overlijden en daarmee ook over of er inderdaad sprake is van een onnatuurlijk overlijden.

De omgeving is ruim afgezet. De forenische opsporing stelt sporen veilig en is gestart met het eerste onderzoek op het lichaam. Daarnaast worden mogelijke camerabeelden veiliggesteld en zijn er gesprekken opgestart met omwonenden en mogelijke getuigen. Ook de drone is ingezet. Met behulp van dit middel wordt geprobeerd de plek waar de persoon is aangetroffen zo volledig en overzichtelijk mogelijk in beeld te brengen.