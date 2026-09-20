Weekverwachting: veel aangename dagen met zon

De meeste dagen deze week staan in het teken van aangenaam nazomerweer! Dagelijks komt de temperatuur rond of iets boven de 20 graden uit, zeker in de zuidelijke helft van ons land. Alleen woensdagavond en donderdag trekt een mogelijk actieve storing vlak langs ons heen.

Rustige ochtenden met lokaal mist

Maandag verloopt al een stuk rustiger in vergelijking met het voorbije weekend. In het noorden en noordoosten van het land kunnen wel een paar kleine buien voorkomen, maar die hoeveelheden neerslag stellen weinig voor. Elders blijft het droog. Tussendoor is er geregeld ruimte voor de zon en het wordt 18 tot lokaal 21 graden van noord naar zuid. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen en daarmee is het vrij rustig weer.

Wel kan de dag plaatselijk grijs van start gaan met wat nevel of enkele mistbanken. Dit is klassiek voor deze periode van het jaar, zeker als het af en toe flink opklaart en we ons in een vochtige luchtsoort bevinden. Ook tijdens de nacht naar dinsdag is regionaal wat mist mogelijk. Het is zelfs niet uitgesloten dat deze mist her en der even verkeersbelemmerend kan zijn met een zicht beneden de 200 meter. Vanaf dat moment spreken we over dichte mist. Overdag verdwijnt dit snel en komt de zon dus weer geregeld tevoorschijn.

Tijdelijk warmer, maar ook regen?

Woensdag wordt het duidelijk warmer met in het zuidoosten lokaal zelfs 23 graden. ‘s Ochtends vroeg kan opnieuw wat mist voorkomen, maar dat lost snel op en daarna schijnt de zon een tijdlang flink. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. De meteorolgische herfst gaat dus best warm van start dit jaar!

In de loop van woensdagmiddag en tijdens de avonduren volgt vanuit het noordwesten echter meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Het gaat hier om een betrekkelijk kleine maar actieve neerslagzone en tevens kan dit gebied gepaard gaan met een stevige wind. Woensdagavond bestaat in het westen en noordwesten dan ook het risico op flinke windstoten, evenals donderdagochtend. De wind draait dan naar een noordwestelijke richting. Hoe hard het precies gaat waaien is op dit moment nog onzeker.

Donderdag zien we dan aanvankelijk nog veel wolken boven ons hoofd hangen en kan er in het oosten eerst af en toe regen vallen. Spoedig komt er echter meer ruimte voor de zon en wordt het in heel ons land droog. De maxima liggen tijdelijk iets lager met zo’n 17 tot 19 graden. Er staat meest matige noordwestenwind, die aan zee eerst dus nog krachtig of hard kan zijn met een windkracht 6 tot 7.

Daarna opnieuw nazomer

De dagen daarna blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. De temperatuur ligt eerst nog rond 20 graden uit met enkele frisse nachten, waarin het soms afkoelt tot onder de 10 graden. Overigens heel gebruikelijk voor de laatste dagen van september.

Vanaf het weekend van 26-27 september komt er waarschijnlijk een steeds verder stijgende lijn in de temperatuur. Rond de maandwisseling van september naar oktober komt in het zuiden en zuidoosten van ons land de zomerse grens van 25 graden zelfs binnen bereik. Uiteraard is het dan duidelijk te warm voor de tijd van het jaar. Ook de verwachting voor begin oktober laat voorlopig rustig herfstweer zien met weinig neerslag en regelmatig zonneschijn.

Bron: Weeronline