Man (21) doodgeschoten in Roermond

Zondagavond rond 21:50 uur werden er meerdere meldingen gedaan van een schietincident op de Terbaansweg. 'De toegesnelde hulpdiensten troffen daarop het slachtoffer van een schietincident aan. Ondanks de geboden medische hulp is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie maandag.

Forensisch onderzoek gestart

De omgeving van het incident is ruim afgezet voor onderzoek. De Forensische Opsporing is ter plaatse om sporen veilig te stellen. Daarnaast worden camerabeelden opgevraagd en wordt er in gesprek gegaan met mogelijke getuigen. Op die manier wordt er geprobeerd een beter beeld te krijgen van wat er zich heeft afgespeeld.

Update 21-09-26

'Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het slachtoffer van het schietincident is een 21-jarige man uit Roermond', aldus de politie. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben, wellicht zelfs camerabeelden hebben of meer weten over wat er zich hier heeft afgespeeld. mensen kunnen bellen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).