Kabinet zet belangrijke stap naar nieuwe financieringsstelsel kinderopvang

Minister Aartsen (Werk en Participatie) heeft het wetsvoorstel voor de hervorming van de financiering van het kinderopvangstelsel naar de Raad van de State gestuurd. 'In de aanloop naar het nieuwe stelsel wordt jaarlijks de vergoeding voor kinderopvang verhoogd. Zo houdt het kabinet koers op weg naar beter betaalbare kinderopvang voor alle werkende ouders', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag.

'Meer werken gaat meer lonen'

Minister Aartsen: “Het kabinet werkt stevig door aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. Als de overheid een subsidie direct aan de kinderopvang betaalt, hoeven ouders bijna zelf niks meer te regelen en zijn toeslagen en grote terugvorderingen verleden tijd. Dat geeft rust en zekerheid. En als meer ouders meer vergoed krijgen, wordt kinderopvang beter betaalbaar en gaat meer werken ook meer lonen.”

Directe financiering, meer eenvoud

In plaats van de kinderopvangtoeslag komt er vanaf 2029 een inkomensonafhankelijke subsidie direct aan kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Werkende ouders betalen dan alleen nog een beperkte eigen bijdrage. Dit maakt het financieringsstelsel eenvoudiger en daarmee worden terugvorderingen van kinderopvangtoeslag verleden tijd. De kinderopvangtoeslag is de eerste toeslag die wordt afgeschaft. Dit past in de ambitie van het kabinet om het toeslagenstelsel grondig te hervormen de komende jaren.

Geleidelijke overgang

De kinderopvang heeft te maken met personeelstekorten. Als de kinderopvang beter betaalbaar wordt, zal de vraag toenemen. Het kabinet kiest er daarom voor om geleidelijk over te stappen naar het nieuwe financieringsstelsel. De sector kan dan wennen aan de toenemende vraag naar kinderopvang. Het kabinet verhoogt de vergoeding stapsgewijs, totdat alle werkende ouders in 2029 recht hebben op een vergoeding van 95,6% van de maximum uurprijs. In 2025 en 2026 kregen ouders al de eerste verhogingen van de kinderopvangtoeslag. Daarvoor is destijds respectievelijk € 500 miljoen en € 200 miljoen vrijgemaakt door het kabinet.

Ook maakt het nieuwe wetsvoorstel mogelijk dat vanaf 2029 gemeenten gezinnen die dat nodig hebben, extra kunnen ondersteunen met de kosten voor kinderopvang. Daarvoor wordt in totaal € 240 miljoen gereserveerd voor de jaren 2029-2038.

Doelmatige besteding van belastinggeld

Het kabinet heeft eerder aangekondigd fors te willen investeren in het nieuwe stelsel voor de kinderopvang. Vanaf 2029 zal dat zo’n € 9 miljard per jaar zijn. Omdat het gaat om belastinggeld dat naar marktpartijen gaat, zullen daar voorwaarden aan verbonden worden. Zo moeten de uitgaven voldoen aan Europese regels voor staatssteun om te voorkomen dat het geld moet worden teruggehaald bij kinderopvangorganisaties. De kinderopvang zal daarom aangewezen worden als dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Dit zorgt ervoor dat dit belastinggeld ten goede komt aan werkende ouders, bijvoorbeeld door het te (her)investeren in kwaliteit en aanbod in de sector.

Het kabinet wil dat de kinderopvang aantrekkelijk blijft voor ondernemers. Zij moeten de vrijheid houden om te ondernemen en te investeren in kinderopvang met een divers aanbod van goede kwaliteit. Het kabinet blijft de kinderopvangsector actief betrekken bij de verdere uitwerking, zodat de DAEB zo goed mogelijk bij de sector past en geen onnodige administratieve druk oplevert. Gastouders zullen worden uitgezonderd van deze regelgeving.

Hogere vergoedingspercentages vanaf 2027

Het kabinet blijft in 2027 stappen zetten richting het nieuwe financieringsstelsel. Op Prinsjesdag heeft het kabinet een wijzigingsbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd waarmee de vergoedingspercentages in de kinderopvang in 2027 met 322 miljoen euro extra worden verhoogd. Dat is minder dan eerder voorzien, maar de meeste ouders krijgen alsnog meer toeslag dan in 2026. Voor 2027 is voorzien dat werkende ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen tot ongeveer € 72.000 recht hebben op het maximale vergoedingspercentage. De kinderopvangtoeslag is in 2027 hoger dan in 2026.

Zo krijgt een gezin met twee kinderen en een inkomen van twee keer modaal en twee dagen opvang in 2027 zo’n 700 euro meer toeslag dan in 2026. Na 2028 zal de verhoging van de toeslag verder toenemen tot in 2029 alle werkende ouders een hoge vergoeding voor kinderopvang ontvangen

Tot slot indexeert het kabinet de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag in 2027. De voorlopige cijfers zijn te vinden in onderstaande tabel.

Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang

Dagopvang

2026 - € 11,23

2027 - € 11,60

Buitenschoolse opvang

2026 - € 9,98

2027 - € 10,31

Gastouderopvang

2026 - € 8,49

2027 - € 8,77