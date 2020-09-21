Nederlandse MQ-9 Reapers blijven langer boven oostflank NAVO

Nederland verlengt opnieuw de inzet van MQ-9 Reapers vanuit Roemenië. 'De onbemenste toestellen dragen nu tot en met 31 december 2027 bij aan de verdediging van de oostflank van het NAVO-verdragsgebied', zo meldt het kabinet maandag. De inzet was eerder al verlengd tot eind deze maand.

MQ-9 Reaper

Defensie zet de MQ-9 Reapers in voor de zogenoemde Air Shielding. De vliegtuigen verzamelen data en informatie vanuit de lucht. Met sensoren helpt het systeem bij het opbouwen van een goed situationeel beeld.

De toestellen maken onderdeel uit van de bredere Intelligence, Surveillance & Reconaissance-capaciteit voor de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. De Amerikaanse deelname hieraan komt ten einde, waardoor de Nederlandse bijdrage aan belang wint.

Informatie

De inzet is een directe ondersteuning van de NAVO, maar vindt plaats onder nationale verantwoordelijkheid. De NAVO deelt zijn inlichtingenbehoefte met Nederland. Dat bepaalt vervolgens zelf welke opdracht wordt uitgevoerd en hoe. Ook de verwerking van de informatie blijft een nationale verantwoordelijkheid.