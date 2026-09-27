Politie beëindigt illegale rave in de Schoorlse duinen

In de nacht van zaterdag op zondag 27 september is een illegaal festival in de Schoorlse duinen bij Hargen aan Zee beëindigd door meerdere politie-eenheden, hondengeleider, het politiedroneteam en de Landelijke eenheid. Dit meldt de politie zondag.

Duinen bij Hargen aan Zee

Er kwam zondag 27 september informatie binnen dat er een illegaal festival was met enkele honderden bezoekers in de duinen bij Hargen aan Zee. Agenten ter plaatse zagen dat er een feest gaande was met 500 à 600 bezoekers.

Terrein door bezoekers opgeruimd

Er is onmiddelijk contact gezocht met partners en politie-eenheden uit heel Noord-Holland en een plan gemaakt om het zo veilig mogelijk te beëindigen. Omstreeks 05.00 uur is het feest gestopt. Bezoekers hebben het terrein opgeruimd en zijn vertrokken. De politie heeft zoveel mogelijk gegevens, kentekens en informatie verzameld en het onderzoek loopt.

Geen vergunning

'Er was geen vergunning aangevraagd voor dit evenement. Hierdoor kan de veiligheid van bezoekers niet worden gewaarborgd. Op dit moment wordt onderzocht wie hier verantwoordelijk voor is, en wat voor gevolgen dit gaat hebben voor organisatoren', aldus de politie.