Onderzoek naar overleden honden na uitlaten Schiedam

Sinds afgelopen vrijdag zijn er vier honden overleden nadat zij zijn uitgelaten in het park De Plantage in Schiedam. Hoewel de doodsoorzaak nog niet bekend is, houden we er rekening mee dat de honden iets gegeten hebben waardoor ze ziek zijn geworden.

De politie doet onderzoek naar het overlijden van de honden. Daarbij wordt gesproken met de eigenaren van de honden en met getuigen. Deze week vindt er pathologisch en toxicologisch onderzoek plaats. De forensische opsporing is hierbij ook betrokken. Dit onderzoek kost tijd. Wanneer er meer duidelijk is over de doodsoorzaak van de honden zullen wij dit communiceren. We adviseren mensen die hun huisdier uitlaten in het park De Plantage om dit voorlopig op een andere plek te doen tot er meer duidelijk is. Zie je iets opvallends, maak hier een foto van en meld het bij de politie!