Lichtgewonde na schietincident in en bij woning Spijkenisse

Spijkernisse

Dinsdagavond rond half tien vond in en bij een woning aan de Dilledonk-Zuid in Spijkenisse een schietincident plaats. Daarbij raakte een 37-jarige man uit Spijkenisse lichtgewond. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de dader(s). Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht.