Lichtgewonde na schietincident in en bij woning Spijkenisse
Dinsdagavond rond half tien vond in en bij een woning aan de Dilledonk-Zuid in Spijkenisse een schietincident plaats. Daarbij raakte een 37-jarige man uit Spijkenisse lichtgewond. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft in de omgeving gezocht naar de dader(s). Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht.
De lichtgewonde man is ter plekke nagekeken door de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er zich dinsdagavond precies bij de woning heeft afgespeeld en naar de aanleiding hiervoor. De Forensische Opsporing heeft in en rond de woning sporenonderzoek gedaan. Ook werd een speurhond ingezet om te zoeken naar sporen. Daarnaast zijn diverse getuigen gehoord.