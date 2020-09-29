Grote prijsverschillen voor groente en fruit tussen supermarktketens

De gemiddelde prijzen voor groenten en fruit verschillen enorm per supermarkt, blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Nettorama is de goedkoopste supermarkt voor groente en fruit, de prijzen liggen daar 15% onder het gemiddelde. Spar is het duurst, groente en fruit kost daar 23% meer dan het gemiddelde.

Prijsverschillen

De Consumentenbond bekeek in juni/juli 2026 de prijzen van 100 soorten aardappels, groente en fruit bij 13 supermarktketens. Gemiddeld stegen de prijzen van de onderzochte groenten en fruit de afgelopen 3 jaar nauwelijks. Maar achter dat gemiddelde zitten wel flinke verschillen. Zo werden sinds juli 2023 courgettes (+25%), snijbonen en sperziebonen (+30%) en witte en rode druiven (+20%) flink duurder. Aardappels en uien (-30%) en peren (-24%) werden juist een stuk goedkoper.

Bewerkt bijna altijd duurder

Uit de prijspeiling blijkt ook dat voorgesneden groente bijna altijd duurder is dan niet gesneden groente. Gesneden uien zijn bijvoorbeeld 300% duurder dan hele uien. Bloemkoolroosjes kosten 150% meer dan een stronk. En voor een zak gesneden ijsbergsla betalen consumenten 145% meer dan voor een krop. Opvallend is dat gesneden snijbonen juist goedkoper zijn dan de hele bonen, als is het prijsverschil minimaal.

Los goedkoper dan voorverpakt

Losse groente of fruit blijkt regelmatig goedkoper dan voorverpakt. Zo kostte 500 gram losse witlof half augustus 2026 bij Albert Heijn €1,29, terwijl deze hoeveelheid voorverpakt €2,29 kostte. Bij Plus betaalden consumenten €0,99 voor 500 gram losse trostomaten en €2,89 voor 500 gram voorverpakt. Bij appels en peren zijn de verschillen tussen los en voorverpakt vaak kleiner. Sinaasappels zijn een uitzondering. Die zijn meestal in een netje goedkoper dan losse exemplaren.