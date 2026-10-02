Inflatie in september 3,4 procent bij snelle raming

De inflatie in september 2026 was 3,4 procent bij de snelle raming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In augustus 2026 was de inflatie 3,3 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in september met 0,1 procent ten opzichte van augustus.