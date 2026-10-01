Cao-lonen in derde kwartaal 4,0 procent gestegen

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2026 4,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 'Toen was de cao-loonstijging nog 4,6 procent', zo meldt het CBS donderdag.

Inflatiecorrectie

'Na inflatiecorrectie zijn de lonen 0,8 procent hoger. Sinds de hoge cao-loonstijging in het derde kwartaal van 2024 (6,8 procent) neemt de cao-loonontwikkeling af', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Weinig verschil in ontwikkeling tussen sectoren

De cao-loonontwikkelingen (uurloon inclusief bijzondere beloningen) van de drie sectoren liggen dicht bij elkaar in het derde kwartaal van 2026: 3,9 procent bij de overheid, 4,0 procent bij de gesubsidieerde instellingen en 4,1 procent bij de particuliere bedrijven. Een jaar eerder verschilde de cao-loonstijging per sector meer.

Sterkste loonstijging in specialistische zakelijke diensten en bouwnijverheid

In het derde kwartaal van 2026 stijgen de cao-lonen in de bedrijfstakken specialistische zakelijke diensten en de bouwnijverheid het meest: 5,0 procent. In dezelfde periode van 2025 lag de loonontwikkeling in de bouw nog onder het gemiddelde van alle bedrijfstakken. Met een loonstijging van 4,9 procent hoort ook de financiële dienstverlening tot de grootste stijgers van het derde kwartaal van 2026.

De bedrijfstak horeca heeft de laagste loonstijging: 2,9 procent. Ook de bedrijfstak informatie en communicatie hoort met een loonstijging van 3,1 procent tot de bedrijfstakken met de laagste loonontwikkeling. Een jaar eerder stegen de lonen in deze bedrijfstak nog het sterkst.

Reële loonstijging 0,8 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, ligt in het derde kwartaal van 2026 op 0,8 procent. Dit is nog een voorlopig cijfer, omdat het inflatiecijfer over dit kwartaal pas op 2 oktober (snelle raming september) bekend is. De berekening is daarom gebaseerd op de prijsontwikkeling in juli en augustus. De reële loonontwikkeling is al twaalf kwartalen op rij positief.