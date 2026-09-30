Schutter (37) NDSM-kade kende man (61) die hij doodschoot uit de gevangenis

De 37-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen vrijdagmiddag 25 september op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord een 61-jarige man te hebben doodgeschoten, deed dat nadat hij het slachtoffer op een agressieve wijze had aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. 'De verdachte kende het slachtoffer uit de PI in Zaanstad', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Beperkingen verdachte opgeheven

De verdachte zat tot vanochtend in alle beperkingen wat betekent dat hij met niemand anders dan met zijn advocaat contact mocht hebben. Sinds vanochtend zit hij niet meer in beperkingen.

Meerdere keren op slachtoffer geschoten

Uit het onderzoek tot nu toe is duidelijk geworden dat de verdachte het slachtoffer kende uit de Penitentiaire Inrichting (PI) Zaanstad waar het slachtoffer werkzaam was toen de verdachte daar een aantal jaar geleden gedetineerd zat. Na een kort gesprek met het latere slachtoffer liep de verdachte het terras af maar hij keerde kort daarna terug waarna hij meerdere keren op het slachtoffer schoot.

Verdacht van moord

'De 37-jarige verdachte is afgelopen maandag door de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld op verdenking van moord. Op maandag 5 oktober staat de man voor de raadkamer', aldus het OM.