Man aangehouden, auto ligt vol met duur gereedschap

Een 33-jarige man is woensdag 30 september aangehouden op verdenking van heling. De huurauto met Duits kenteken waarin hij reed, lag vol met nieuw duur gereedschap. De politie vermoedt dat het om gestolen gereedschap gaat en doet verder onderzoek naar de herkomst en de betrokkenheid van de verdachte.

Surveillerende agenten zagen de auto gistermiddag rond 11.55 uur staan bij een bospad aan de Vennelaan met de man erbij. Ze vroegen de man naar zijn identiteitsbewijs en keken in de auto. Daar zagen een grote hoeveelheid, nog nieuw, duur gereedschap liggen en ook diverse andere spullen waaronder lampen en douchekoppen. De verdachte is aangehouden en alle spullen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Welke bouwmarkt mist spullen?

De politie vermoedt dat al het gereedschap en de andere goederen zijn gestolen, mogelijk bij bouwmarkten. Het onderzoeksteam komt graag in contact met ondernemers die spullen missen. Dit kan via 0900-8844, vermeld dan dat het gaat om zaaknummer 2026275197