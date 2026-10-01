Acht aanhoudingen in onderzoeken naar synthetische drugs en ladingdiefstallen

De politie heeft afgelopen dinsdag 29 september acht verdachten aangehouden in twee al langer lopende onderzoeken naar onder meer synthetische drugs en ladingdiefstallen. 'Er zijn tien doorzoekingen gedaan op verschillende locaties in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt. De hoofdverdachte is een 42-jarige man uit Eindhoven', zo meldt de politie.

Hoofdverdachte

Eerder kwam bij de politie informatie binnen over de Eindhovenaar, die een actieve rol zou spelen bij de handel in en productie van synthetische drugs en thuis ontmoetingen en gesprekken had met criminele contacten. De Specialistische Opsporing van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) leverde een belangrijke bijdrage om het bewijs in dit onderzoek rond te krijgen. Er zijn verschillende technische middelen ingezet, waaronder diverse opname- en afluisterapparatuur. Hiermee luisterde de politie een groot aantal van die gesprekken af. Verder onderzoek leidde dinsdag tot zijn aanhouding.

Criminele contacten

Tijdens de actiedag van de LO werden ook vier andere verdachten in de leeftijd van 28 tot en met 48 jaar oud aangehouden in Eindhoven en Veldhoven. Het betreffen criminele contacten van de hoofdverdachte. Het onderzoek leidde eerder dit jaar al tot de ontmanteling van een amfetaminedrugslab achter een woning in het Brabantse Luyksgestel en een MDMA-drugslab in het Duitse Höngen. De mannen die vandaag in het onderzoek van de LO zijn aangehouden worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij het drugslab in Luyksgestel. Ook is er een doorzoeking gedaan bij een bedrijfspand in Alphen.

Doorzoekingen in Nederland

Bij de doorzoekingen in Eindhoven en Veldhoven zijn onder andere drie vuurwapens, verschillende slag- en stootwapen en kleine hoeveelheden verdovende middelen in beslag genomen. Daarnaast hebben we beslag gelegd op diverse goederen voor slachtofferbeslag en om de kosten voor het opruimen van het lab te verhalen op de verdachten.

Doorzoeking in België

Naast de doorzoekingen in Nederland is in samenwerking met de Belgische politie een woning doorzocht in Pelt. Hier is een gestolen camper aangetroffen en in beslag genomen. Eerder dit jaar werd in Alphen ook een gestolen camper aangetroffen. Deze is reeds teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar.

Zoon hoofdverdachte

Gedurende het onderzoek van de LO bleek uit onderschepte communicatie ook dat de 20-jarige zoon van de hoofdverdachte zich met anderen veelvuldig bezighield met het plegen van misdrijven. Dinsdagochtend werden deze zoon, een 24-jarige en een 26-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Uit dit rechercheonderzoek van de politie Oost-Brabant bleek dat dit drietal vermoedelijk verantwoordelijk is voor meerdere misdrijven. Waaronder een aantal ladingdiefstallen in Brabant en Limburg, vernielingen, brandstichting van een auto in Eindhoven en diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk.

Voorgeleiding vrijdag

Verdere acties en aanhoudingen in de nabije toekomst, naar aanleiding van het verrichte onderzoek, worden door de politie niet uitgesloten. De verdachten zitten vast voor verhoor. De voorgeleidingen aan de rechter-commissaris staan gepland voor komende vrijdag.

Andere misdrijven

De politie Oost-Brabant denkt deze verdachten te kunnen linken aan de diefstal van vuurwerk uit een opslagbunker in Veldhoven in december 2025. Verder worden ze onder andere verdacht van de diefstal van een grote partij drones uit een vrachtwagen, een soortgelijke diefstal van kostbare Dyson stofzuigers en ladingdiefstallen van een partij kinderstoelen en van elektrisch gereedschap. De drie verdachten werden op hun woon- of verblijfadres in Eindhoven aangehouden en zitten vast. De betreffende woningen werden door het onderzoeksteam doorzocht.