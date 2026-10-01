Man (24) overleden na steekincident asielopvang Alkmaar

De politie kreeg woensdag aan het eind van de middag een melding over een steekincident, waarbij één persoon is overleden. 'Een 22-jarige verdachte is direct aangehouden', zo meldt de politie.

COA Robonsbosweg

'Het steekincident vond woensdag 30 september rond 17.35 uur plaats op een opvanglocatie van het COA aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Het slachtoffer is een 24-jarige man. Zowel het slachtoffer als de aangehouden verdachte stonden ingeschreven in de gemeente Alkmaar', aldus de politie.

Onderzoek loopt

Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog niet duidelijk. Het onderzoek van de politie naar de precieze toedracht loopt. De politie is nog op zoek naar getuigen.