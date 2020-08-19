'Betrouwbare informatie over voedingssupplementen wordt steeds belangrijker'

De helft van de Nederlandse bevolking heeft moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en/of gebruiken van informatie bij het maken van keuzes over gezondheid, blijkt uit onderzoek van het RIVM en Nivel. Online is niet alle informatie betrouwbaar en onjuiste of misleidende informatie kan leiden tot verkeerde keuzes, bijvoorbeeld rond gebruik van voedingssupplementen.

Onjuiste of misleidende informatie over voedingssupplementen kan leiden tot verkeerd gebruik of onrealistische verwachtingen. Betere voorlichting is noodzakelijk.

Informatie, reclame en meningen lopen door elkaar

Online is het niet altijd duidelijk wat de bron van informatie is, waarop een bewering is gebaseerd en of er commerciële belangen meespelen. Daarnaast lopen wetenschappelijke informatie, persoonlijke ervaringen en commerciële content vaak door elkaar.

Het beoordelen van de betrouwbaarheid van informatie is voor veel mensen lastig. Dat maakt het belangrijk dat onderbouwde gezondheidsinformatie gemakkelijk vindbaar en begrijpelijk is. Het is belangrijk dat de overheid zich inzet om de verspreiding van misinformatie tegen te gaan en voorlichting geeft over hoe je betrouwbare informatie kunt herkennen.

Risico voor de gezondheid

Het opvolgen van misleidende of onjuiste informatie kan leiden tot keuzes die de gezondheid van mensen op korte of lange termijn schaden. Mensen kunnen bijvoorbeeld een supplement gebruiken dat voor hen niet geschikt is omdat ze bepaalde medicijnen gebruiken. Ook kunnen mensen door verkeerde verwachtingen van een supplement het inwinnen van medisch advies uitstellen.

Door betrouwbare informatie toegankelijk te maken, kunnen mensen beter geïnformeerde keuzes maken en voedingssupplementen op een verantwoorde manier gebruiken. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, industrie en online platforms. De overheid kan voorlichting geven over het herkennen van betrouwbare informatie en optreden tegen misinformatie. De industrie moet transparante en goed onderbouwde informatie bieden en zich houden aan reclameregels.

Online platforms kunnen helpen door betrouwbare bronnen beter vindbaar te maken. Het Informatiecentrum Voedingssupplementen en Gezondheid (IVG) geeft bijvoorbeeld op een centrale plek toegankelijke en onderbouwde informatie over voedingssupplementen.