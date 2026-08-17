Mogelijk weer regen tijdens GP F1-weekend op Zandvoort, kan Max hier zijn voordeel mee doen?

Komend weekend staat de Grand Prix van Zandvoort weer op het programma. 'Het is voorlopig de laatste keer dat er in Nederland een race plaatsvindt en dit jaar lijkt het weer wisselvallig te worden. Vooral rondom de sprintrace op zaterdag mogen de coureurs wel wat regen verwachten', zo meldt Weeronline vandaag.

Vrije training en sprintrace met buien en mogelijk onweer

Ook tijdens de vrije training op vrijdagmiddag kunnen een paar buien bij Zandvoort binnentrekken. Dit zijn buien die vanaf zee komen aanwaaien en ook lokaal onweer kunnen bevatten, dus voor het publiek zeker even het volgen waard. De wind komt uit het westen en houdt zich behoorlijk rustig: momenteel lijkt er zelfs niet meer wind te staan dan kracht 2-3.

Zaterdag veel meer buien

Zaterdag wordt dat anders. Waarschijnlijk ontstaan over het westen van Nederland, en in dit geval dus ook rondom Zandvoort, veel meer buien. Met name rondom de sprintrace kan het wel eens flink nat worden. In het meest slechte geval heeft dit natuurlijk gevolgen voor de coureurs. Temperaturen die we daarbij zien liggen rond 19 graden. De wind draait naar een noordelijke richting en is meest matig, maar bij een actieve bui zijn wel een paar windstoten mogelijk.

Zondag waarschijnlijk meest droog

'Zondag lijkt met afstand de beste dag van komend weekend te worden. Dan valt nog een laatste bui tijdens de ochtenduren, maar op de meeste plaatsen lijkt het verder droog te blijven. Vooral ook rondom de race. De zon schijnt geregeld en met een graad of 22 wordt het ook wat warmer. Er staat maar weinig wind uit het noordwesten tot noorden', aldus Weeronline.