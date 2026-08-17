Afzetprijzen landbouw lager, vooral in de veehouderij

De prijzen die landbouwers ontvingen voor hun producten waren in het tweede kwartaal van 2026 8,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit kwam vooral doordat dierlijke producten en levende dieren respectievelijk 21,1 en 14,8 procent goedkoper waren. Melk woog daarbij het zwaarst: de prijs lag 26,2 procent onder die van vorig jaar. Goederen en diensten die landbouwbedrijven inkopen waren 2,9 procent duurder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Landbouwprijsindex.

Melk en varkens leveren minder op, eieren meer

De prijzen van dierlijke producten lagen in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan een jaar eerder. Melk weegt in deze categorie het zwaarst en werd ruim een kwart goedkoper. Eieren waren juist 4,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van dieren daalden met 14,8 procent. Varkens waren 30,1 procent goedkoper, rundvee 2,4 procent en pluimvee 6,6 procent.

Bij de plantaardige producten was het beeld gemengd. De prijzen van aardappelen waren in het tweede kwartaal 30,9 procent lager dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was dit 42 procent. Granen waren 9,6 procent goedkoper. Verse groenten waren juist 8,5 procent duurder. Binnen de verse groenten liepen de prijsontwikkelingen sterk uiteen: wortelen en tomaten waren veel duurder (123,4 en 37,4 procent), terwijl uien en kool juist aanzienlijk goedkoper zijn (70,4 en 57,7 procent).