Productie industrie in juni bijna 5 procent hoger dan jaar eerder

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in juni 4,6 procent hoger dan in juni 2025. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Daling t.o.v. mei 2026

'In mei was de stijging 6,8 procent. In bijna de helft van de onderliggende branches groeide de productie in juni. Ten opzichte van mei daalde de productie van de industrie in juni met 1,3 procent.

Groei in bijna de helft van de branches

'Bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juni meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, terwijl de reparatie en installatie van machines de grootste daling noteerde', aldus het CBS.