Waterschap stelt tijdelijk verbod in voor oppompen van grondwater in tien natuurgebieden

Vanaf woensdag 12 augustus om 08.00 uur stelt Waterschap Rijn en IJssel in Gelderland een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater om te sproeien in en om tien kwetsbare natuurgebieden. 'Het verbod is nodig vanwege de aanhoudende droogte en het risico op onherstelbare schade aan de kwetsbare natuur', zo meldt het waterschap vandaag.

Gevoelig voor grondwaterstanden

Het verbod is ingesteld voor tien natuurgebieden en de bijbehorende beschermingszones die het hele jaar door gevoelig zijn voor grondwaterstanden. Het gaat om De Zumpe (Doetinchem), Prinsenmaat (Bronckhorst), Middachten (Rheden), Hagenbeek en Stelkampsveld (Lochem), Buurserzand en Haaksbergerveen/Horsterveen (Haaksbergen), Zwilbroek (Oost Gelre), Korenburgerveen en Wooldse Veen (Winterswijk).

'Eerst weer normale grondwaterstanden nodig'

In deze natuurgebieden en hun beschermingszones mogen bewoners en ondernemers voorlopig geen grondwater meer gebruiken voor het beregenen of besproeien van hun gronden. Dit verbod geldt zolang de uitzonderlijke droogte voortduurt. Als de grondwaterstanden voor de betreffende gebieden weer normaal zijn voor de tijd van het jaar kan het verbod weer worden opgeheven. Het dagelijks bestuur van het waterschap neemt een besluit over het intrekken van het tijdelijk verbod.

Elke druppel telt

'2026 is een extreem droog jaar. De grondwaterstanden staan onder druk en herstel is voorlopig niet in zicht. In de natuurgebieden kunnen lage grondwaterstanden leiden tot het verdwijnen van plant- en diersoorten die water nodig hebben om te kunnen overleven. Ook kunnen veenbodems verdrogen en onherstelbaar beschadigd raken', aldus het waterschap.

Met het instellen van dit verbod wordt zoveel mogelijk water vastgehouden in de bodem en worden de meest kwetsbare natuurgebieden in het werkgebied van het waterschap beschermd tegen verdere verdroging. Elke druppel telt, zeker nu de droogte aanhoudt.

Verbod op beregenen met grondwater

Het verbod gaat specifiek over het beregenen en sproeien met grondwater binnen de aangewezen natuurgebieden en hun beschermingszones. Uitzonderingen zijn als het grondwater gebruikt wordt voor brandveiligheid, brandbestrijding of het behoud van cultuurhistorische objecten. In de aangewezen gebieden zijn op dit moment geen vergunde agrarische onttrekkingen meer. Deze grondwaterputten heeft het waterschap in overleg met de agrariërs al verplaatst in voorgaande jaren, vanwege die kwetsbare natuur bij droogte.

Extra maatregel

Door de aanhoudende droogte is het sinds donderdag 16 juli 2026 al verboden om water uit sloten, beken en andere wateren te pompen in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Het tijdelijk verbod voor het onttrekken van grondwater in de natuurgebieden komt daar nu als extra maatregel bij.

Extra toezicht

Het waterschap gaat de komende periode vaker controleren in de verbodsgebieden. Medewerkers controleren zowel vanuit de lucht als in het veld op grondwateronttrekkingen. Bij overtredingen wordt handhavend opgetreden en kunnen er boetes worden opgelegd.