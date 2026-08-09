Zeppelin voert metingen uit boven Gelderland

In de omgeving van Arnhem, Rheden, Park de Veluwezoom vloog zondag een bijzonder object in de lucht vliegen. Het ging om een grote zeppelin die als vliegend laboratorium dient.

De Wageningen Universiteit en Duitse collega’s voeren metrologisch en luchtkwaliteitsmetingen uit. Met het 75 meter lange gevaarte bekijkt men de CO2 en broeikasgassen. De zeppelin vloog volgens een vast patroon en was opgestegen vanuit Duitsland.



Er zullen vaker metingen worden uitgevoerd met de zeppelin.



