Nieuwe regels voor windenergie vastgesteld

Het nieuwe beleid vervangt de eerdere Beleidslijn Windenergie (2019). De regels sluiten aan bij de Regionale Energie Strategieën en de nieuwe Energiewet, die sinds 1 januari 2026 geldt. De meeste regels waren al eerder vastgesteld. Met een aantal nieuwe regels willen we omwonenden van toekomstige windparken meer beschermen tegen hinder door geluid en licht.



Er geldt een strengere, standaard geluidsnorm van 45 decibel om omwonenden beter te beschermen tegen geluid door windturbines. Dit is ook een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Er zijn nieuwe handhavingsnormen voor maximaal geluid (LAeq) en tonaal geluid (geluid met een duidelijk hoorbare toon). Daardoor kunnen omwonenden beter controleren of een windpark aan de vergunning voldoet.

Windturbines moeten gebruikmaken van obstakelverlichting met naderingsdetectie. Dat betekent dat de verlichting op windturbines alleen aangaat als er een vliegtuig in de buurt is. Dit beperkt lichthinder voor omwonenden.

Samen voor elkaar krijgen



De energietransitie kunnen we alleen laten slagen als we ook oog hebben voor de mensen die ermee te maken krijgen. Windenergie speelt een rol in de energietransitie. Tegelijkertijd begrijpen we dat windturbines impact hebben op de leefomgeving van mensen. Daarom kiezen we bewust voor extra bescherming van omwonenden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gezondheid en woonomgeving serieus worden genomen. Dat is essentieel voor het vertrouwen en draagvlak dat nodig is om de energietransitie samen voor elkaar te krijgen. Zo bouwen we aan een toekomst waarin gezondheid, duurzaamheid en leefkwaliteit hand in hand gaan en blijven we werken aan een gezond en veilig Gelderland.

Reacties op de concept beleidsregel



De concept beleidsregel lag van 6 maart tot en met 16 april 2026 ter inzage. In deze periode ontvingen we 33 reacties (zienswijzen). Deze zijn beantwoord in een reactienota en leidden tot verduidelijking van de beleidsregel. Zo is opgenomen dat we de geluidsnormen aanpassen als nieuwe landelijke regels daarvoor aanleiding geven. Ook is de stilstandsverplichting voor erfmolens opgenomen in de beleidsregel. Deze regels zijn er om vogels en vleermuizen te beschermen.

Voor wie gelden de regels?



Deze beleidsregel geldt voor windparken waarvoor wij vergunning verlenen (bevoegd gezag). Volgens de Energiewet zijn dat in ieder geval projecten met een vermogen van 15 megawatt of meer. De definitieve beleidsregel kunt u bekijken op de website overheid.nl. Na publicatie gaat de beleidsregel in.