8,5 miljoen voor biodiversiteit en landschap in Gelderland

Goed nieuws voor gemeenten, landgoedeigenaren en inwoners in Gelderland. Provinciale Staten van Gelderland geven € 8,5 miljoen extra aan projecten voor biodiversiteit en landschap.

De subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap ondersteunt projecten die in stedelijk en landelijk gebied de biodiversiteit versterken of herstellen. Gemeenten en landgoedeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor allerlei soorten projecten.

Veel initiatieven voor de biodiversiteit



In 2024 was er € 2 miljoen, en in 2025 € 3,5 miljoen beschikbaar voor de regeling. Beide jaren was de belangstelling voor de regeling zo groot dat het subsidieplafond al binnen 1 dag bereikt werd. Daarom hebben Provinciale Staten besloten een extra bedrag te geven vanuit reservemiddelen.

Kansen voor lokale initiatieven



De regeling biedt niet alleen kansen voor gemeenten en landgoedeigenaren. Ook lokale initiatieven, stichtingen en maatschappelijke organisaties kunnen via hun gemeente gebruikmaken van deze subsidiemogelijkheid. De gemeente heeft dan vooral een bemiddelende rol als aanvrager van de subsidie. De provincie vergoedt 50% van de subsidiabele kosten als een gemeente de aanvrager is. De andere 50% van de kosten kunnen door de gemeente worden betaald, maar dat mag ook een andere partij zijn. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor inwoners en organisaties om samen te werken aan bijvoorbeeld de vergroening van buurtmoestuinen, schoolpleinen, aanleg van hagen of een voedselbos. Als een landgoedeigenaar de subsidie aanvraagt, vergoedt de provincie 75% van de kosten.

Vanaf november 2026 elk kwartaal een openstelling



We stellen de € 8,5 miljoen beschikbaar via 4 openstellingen. Een aanvrager mag iedere openstelling maximaal 1 aanvraag indienen. De eerstvolgende openstelling is 2 november 2026, met een subsidieplafond van € 2,5 miljoen. Deze ronde is alleen bedoeld voor projecten in het landelijk gebied. De tweede ronde is op 4 januari 2027, en bedoeld voor projecten in steden en dorpen. De derde en vierde openstellingsrondes verwachten we in mei en september 2027.