Komende maandag en dinsdag worden tropisch met kans op onweersbuien

Het wordt aanstaande maandag en dinsdag zeer warm met 30 tot lokaal 35 graden in Limburg. 'Hierbij schijnt de zon flink met enkele wolkenvelden en zijn er vooral op dinsdagmiddag- en avond enkele onweersbuien mogelijk. Vanaf woensdag wordt de warmste luchtsoort verdreven en donderdag is het dan 23 tot 28 graden. Vrijdag is het 21 tot 25 graden', zo meldt Weeronline vandaag.

Kwik naar 30 en lokaal zelfs tot 35 graden

De liefhebbers van warm zomerweer komen de eerste dagen van de week goed aan hun trekken. Onder invloed van een zuidelijke stroming wordt er maandag en dinsdag hele warme lucht aangevoerd, waardoor het kwik naar 30 tot lokaal 35 graden stijgt. Voor de meeste mensen is dit een beetje te warm, zeker als het op dinsdag ook vochtiger wordt.

'Broeierige en vochtige lucht'

De zon schijnt op beide dagen en er zijn ook wolkenvelden. Vooral op dinsdag kunnen in de broeierige en vochtige lucht enkele onweersbuien ontstaan. De grootste buienkans lijkt weggelegd voor het zuidoosten. Op maandag is de kans op onweer een stuk kleiner.

Plaknachten

Naast dat het overdag heet is, is het ook tijdens de eerste nachten van de week puffen en zweten geblazen. Vooral de nacht van maandag naar dinsdag en dinsdag naar woensdag verlopen erg warm met minima rond 20 graden. In de stedelijke gebieden kan het zelfs nog wat warmer zijn. Later in de week zullen de nachten een stuk aangenamer verlopen.

Overgang naar aangenaam Hollands zomerweer

Op woensdag draait de wind overal naar het zuidwesten en wordt de hele warme luchtsoort verdreven. Voor de meeste mensen zal het vanaf dan een stuk aangenamer aanvoelen dan de broeierige hitte van de eerste dagen.

Vanaf woensdag weer iets koeler

Op woensdag wordt het 23 graden aan zee en 28 graden in het binnenland en op donderdag zakt het kwik verder terug naar 21 tot 26 graden. Op beide dagen is er flink wat ruimte voor de zon, trekken er wolkenvelden over en vooral donderdagavond en vrijdag kunnen enkele buien voorkomen. Deze weersomstandigheden maken het een veel aantrekkelijker om een buitenactiviteit te ondernemen dan tijdens de hitte.

Volgend weekend

Het vooruitzicht naar volgend weekend ziet er wisselvalliger uit met enkele buien, maar ook zon tussendoor. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 20 tot 25 graden. Mogelijk wordt het na dat weekend weer warmer.