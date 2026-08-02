Het blijft zomers warm

Vanochtend is het droog en schijnt de zon volop. Er staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon en is het droog. Het wordt overal zomers warm, in het zuiden tropisch.

De maximumtemperatuur loopt uiteen van 25°C op de Wadden tot plaatselijk 31°C in het zuiden. In de loop van de middag gaat de wind uit een noordoostelijke richting waaien en trekt aan naar matig, in het zuidwestelijk kustgebied naar vrij krachtig. Vanavond is het droog en blijft het nog lang warm. De wind komt uit een noordoostelijke richting en is boven land matig, langs de kust en in het IJsselmeergebied vrij krachtig.

Komende nacht is het droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15°C in het noorden en 20°C in het zuiden. De wind komt uit een oostelijke richting en is landinwaarts zwak tot matig, in het Waddengebied en in het IJsselmeergebied matig tot vrij krachtig.

Morgenochtend is het droog en schijnt de zon volop. De wind uit het oosten is matig.

Morgenmiddag schijnt de zon op veel plaatsen en is het droog. Het wordt zeer warm met in grote delen van het land een hittekracht 8. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 29°C op de Wadden tot plaatselijk 36°C in het zuiden. De wind is in het noorden matig uit een oostelijke richting, in het zuiden zwak.

Morgenavond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het blijft nog lang warm. De wind is op de meeste plaatsen zwak, in het noordoosten matig uit het oosten. (Bron: KNMI)