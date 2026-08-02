Nieuwe subsidies beschikbaar voor innovatieve bedrijven

Innovatie ontstaat niet vanzelf. Daarvoor zijn ideeën, samenwerking én investeringen nodig. Met Kansen voor West worden Utrechtse bedrijven en organisaties al bijna twintig jaar ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook in 2026 blijft hiervoor subsidie beschikbaar.

Via Kansen voor West III komen nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor ondernemers die werken aan digitalisering, energietransitie en andere innovaties. Er zijn al veel mooie projecten ontstaan, zoals:

-Het bouwen van circulaire interieurs, waarbij materialen een tweede leven krijgen.

-De ontwikkeling van een 3D-planning voor botreconstructies. Dit is een digitale voorbereiding van de operatie, waarbij met behulp van 3D beelden wordt bepaald hoe een bot wordt hersteld.

-Een batterijoplossing tegen netcongestie voor sociale huurders.

-De Nederlandse Datakluis, waarin burgers zelf controle houden over hun persoonlijke gegevens.

-Nieuwe regeling voor AI en Cyber Security

Vanaf oktober 2026 wordt een nieuwe voucherregeling voor AI en Cyber Security opengesteld. Daarmee kunnen midden en klein bedrijven innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid verder ontwikkelen en testen. Voor deze regeling is 450.000 euro beschikbaar.

Meer ruimte voor ondernemers



Ook de bestaande voucherregelingen voor Energietransitie en Educatieve Technologieën (EdTech) krijgen extra budget. De belangstelling voor deze regelingen is groot. Met de extra middelen kunnen meer ondernemers een pilot uitvoeren en hun innovatie verder brengen. Het blijkt dat deze vouchers een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van innovaties. Daarom wordt ook in 2026 weer ingezet op deze ondersteuning.

Voortbouwen op een succesvolle aanpak



De nieuwe openstellingen bouwen voort op de resultaten van eerdere jaren. Sinds 2006 ondersteunt Kansen voor West ondernemers en organisaties in de regio bij innovatie en economische ontwikkeling. Het vorige programma, Kansen voor West II, resulteerde in ruim 863 miljoen euro aan investeringen in West-Nederland.

Met Kansen voor West III blijft de provincie Utrecht investeren in innovatiekracht. Zo krijgen ondernemers en organisaties ook de komende jaren de ruimte om te werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen én aan een sterke economie van de toekomst.