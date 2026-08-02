Nissan QASHQAI passeert grens van vier miljoen verkochte exemplaren

De Nissan QASHQAI heeft de mijlpaal van vier miljoen verkochte exemplaren in Europa bereikt. Daarmee bevestigt hij zijn positie als een van de succesvolste SUV's in Europa.

Sinds de introductie in 2006 is de QASHQAI uitgegroeid tot een bestseller dankzij de combinatie van praktisch design, dagelijks gebruiksgemak en technologieën die speciaal voor Europese klanten zijn ontwikkeld.

De QASHQAI is in drie generaties geëvolueerd om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten, met verbeteringen en innovaties waarmee hij zijn sterke positie in zijn segment heeft behouden, zoals de unieke e‑POWER-aandrijflijn. Zijn innovatieve karakter komt ook tot uiting in de meer dan 110 internationale onderscheidingen die hij in de wacht sleepte, waaronder twintig nationale 'Auto van het Jaar'-titels.