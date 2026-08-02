Lexus LFA Concept beleeft dynamisch debuut tijdens Goodwood Festival of Speed

Voor het eerst was de Lexus LFA Concept* rijdend te zien voor publiek tijdens de legendarische Hillclimb van het festival.

Aanvankelijk stond de LFA Concept alleen aangekondigd als statisch showmodel in de Supercar Paddock. Tot verrassing van het publiek verscheen de auto echter ook op de iconische heuvelklim van Goodwood. Nog altijd gehuld in camouflage maakte de LFA Concept zijn eerste dynamische kilometers, samen met de prototypes van de GAZOO Racing GR GT en GR GT3. De drie auto's delen verschillende technologische ontwikkelingen en illustreren de multipath-aanpak van TOYOTA van high-performance aandrijflijnen: van hybridesystemen voor straat- en racegebruik tot geavanceerde batterij-elektrische technologie.