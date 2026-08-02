GAZOO Racing en Lexus maken indruk tijdens het Goodwood Festival of Speed

GAZOO Racing gaf afgelopen weekend tijdens het Goodwood Festival of Speed een spectaculaire demonstratie op hoge snelheid met de aankomende GR GT en GR GT3*.

Het duo werd vergezeld door de Lexus LFA Concept*, die zijn dynamische wereldpremière beleefde tijdens het grote festival.

Meer dan 200.000 fans genoten gedurende vier zonnige festivaldagen van de snelheid, het geluid en de nauwkeurige wegligging van de GR GT en GR GT3. Het Goodwood Festival of Speed, een viering van sportieve stijl en prestaties, vond plaats op het terrein van Goodwood House in het zuiden van Engeland.