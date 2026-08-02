Batterij helpt 60 bedrijven aan aansluiting

Op EnergyHub Branderwal in Kootwijkerbroek is een groot batterij in gebruik genomen. Deze batterij helpt 60 bedrijven aan een aansluiting voor bedrijventerrrein Harselaar-Zuid dat in ontwikkeling is. Ondanks de druk op het elektriciteitsnet.

De batterij slaat stroom op als er veel duurzame energie beschikbaar is. En levert die weer terug wanneer de vraag naar elektriciteit groot is. Zo wordt het elektriciteitsnet minder belast en ontstaat ruimte voor ondernemers om te groeien en te verduurzamen. De batterij heeft een vermogen van 20 megawatt en een opslagcapaciteit van 80 megawattuur. De batterij maakt deel uit van de Smart Energy Hub Branderwal. Een energyhub is een lokaal netwerk waarin bedrijven of instellingen samenwerken om energie op te wekken, op te slaan en te verbruiken. Samen met andere duurzame energievoorzieningen op de locatie is dit een belangrijk voorbeeld van hoe we in Gelderland slimmer kunnen omgaan met de krappe ruimte op het elektriciteitsnet.

Via het programma Smart Energy Hub Oost Nederland droegen wij daarom bij aan de ontwikkeling van deze energyhub. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van ondernemers, overheden en netbeheerders vinden we op deze manier oplossingen voor een van de grootste uitdagingen van dit moment: het overvolle elektriciteitsnet.