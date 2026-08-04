OM: Vierde verdachte voor mogelijk voorbereiden aanslag opgepakt

In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond 31 juli een 18-jarige man uit Kesteren aangehouden. 'Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag', zo meldt het Openbaar Ministerie zojuist.

Eerdere aanhoudingen

'Eerder zijn in de nacht van dinsdag 28 juli op woensdag 29 juli al drie verdachten aangehouden in Rotterdam, Eindhoven en de gemeente Alkmaar omdat zij worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen', aldus het OM.

Informatie AIVD

De aanhouding is verricht door de door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Dit gebeurde op basis van informatie die is gedeeld door de AIVD. Het opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder leiding van het Landelijk Parket.

'Geen vuurwapens aangetroffen'

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte zijn gegevensdragers in beslag genomen. Er zijn geen vuurwapens aangetroffen.

Voorgeleiding

De verdachte zit in beperkingen, waardoor hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij is dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Die heeft besloten dat zijn voorarrest met zeker 14 dagen wordt verlengd.