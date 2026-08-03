Grote brand in Limburgs natuurgebied de Rosmolen

In het Limburgse natuurgebied de Rosmolen in Oostrum is maandag rond 11.45 uur een grote brand uitgebroken. 'De brandweer is druk bezig met het blussen van de natuurbrand in het natuurgebied vlakbij Venray', zo meldt de Veiligeidsregio Limburg Noord vanmiddag.

'Droge omstandigheden'

Door de droge omstandigheden kan vuur zich in natuurgebieden snel uitbreiden. Meerdere hulpdiensten zijn daarom ingeschakeld om de brand te bestrijden.

Update maandag 3 augustus 2026 om 15:08 uur

Update natuurbrand Oostrum: Opgeschaald naar GRIP 2

De brandweer is met veel eenheden aanwezig om de brand te bestrijden en verdere uitbreiding te voorkomen. Er is opgeschaald naar GRIP 2. Dat betekent dat de hulpdiensten niet alleen de brand bestrijden, maar ook regionaal samenwerken om de gevolgen voor de omgeving goed te coördineren.

Als GRIP-2 wordt afgekondigd, is er ook overkoepelende afstemming nodig buiten het brongebied (de plaats van het incident). Er wordt dan een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingericht. Dit team komt samen op het kantoor van de veiligheidsregio. In onze regio is dat in het Regionaal Coördinatiecentrum in Venlo. Het ROT richt zich op de effecten die het incident heeft voor de omgeving.

De brand is nog niet onder controle. De inzet is gericht op het beperken van verdere uitbreiding en het beschermen van de omgeving. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend.

Gebied is nu niet toegankelijk

Het gebeid waar de brand woedt is nu niet toegankelijk voor publiek. Blijf uit de buurt van het incidentgebied en volg de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Zo krijgen de hulpdiensten de ruimte om hun werk veilig en snel uit te voeren.

Update maandag 3 augustus 2026 om 12:52 uur

Zeer grote brand

De brandweer is momenteel met zeer veel mensen en voertuigen bezig om een zeer grote brand te bestrijden. Vanwege de omvang en de verwachte duur van de inzet is de brandweer verder opgeschaald en wordt er gewerkt met brandweerpelotons.

Een brandweerpeloton bestaat uit meerdere tankautospuiten en ondersteunende voertuigen die samen als één team werken onder leiding van een eigen pelotonscommandant. Door de inzet op deze manier te organiseren kan de brandweer de bestrijding van de brand goed coördineren, taken verdelen en ervoor zorgen dat brandweermensen elkaar op tijd kunnen aflossen. Dit is belangrijk bij een langdurige inzet, zodat de hulpverlening veilig en effectief kan doorgaan.

Op dit moment zijn de hulpdiensten nog volop bezig met de bestrijding van de brand. De inzet zal naar verwachting nog geruime tijd duren.

Wij vragen iedereen met klem om weg te blijven uit de omgeving van het incident. Toeschouwers en extra verkeer kunnen de hulpdiensten hinderen en zorgen ervoor dat brandweervoertuigen en andere hulpdiensten minder snel ter plaatse kunnen komen. Geef de hulpdiensten de ruimte om hun werk veilig en zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten op en blijf op de hoogte via de officiële communicatiekanalen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, deelt de Veiligheidsregio dit.