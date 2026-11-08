Rechter: Noodzakelijke bezetting verplicht tijdens staking ANWB-medewerkers maandag 9 november

Vakbonden FNV en CNV en de ANWB moeten samen zorgen voor een dringend noodzakelijk bezetting tijdens de staking van ANWB-medewerkers op maandag 9 november 2026. 'Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Zo moet de Wegenwacht een bezetting van 12,5% aanhouden en kunnen stakende leden worden opgeroepen bij zeer ernstige ongevallen', zo meldt de rechtbank Midden-Nederland.

Staking

Vakbonden FNV en CNV kondigden aan dat zij op maandag 9 november van 9.00 tot 21.00 uur zouden staken. De vakbonden wilden dat ANWB-medewerkers, onder meer van de Wegenwacht en de Alarmcentrale, het werk zouden neerleggen. Zij kondigden de staking aan omdat de nieuwe cao-onderhandelingen niet het gewenste effect hadden. De ANWB vreesde dat automobilisten met pech niet geholpen zouden kunnen worden en dat er chaos op de wegen zou ontstaan. Daarom vroeg de ANWB de voorzieningenrechter om tijdens de aangekondigde staking een minimale bezetting te verplichten, zodat pechgevallen toch geholpen konden worden. Ook zouden werknemers bij calamiteiten weer aan het werk moeten gaan.

Bezetting moet voldoende zijn

Omdat de staking direct na het weekend plaats zou vinden, deed de voorzieningenrechter meteen uitspraak. Volgens de rechter is de staking rechtmatig. Maar een beperking van de staking is wel gerechtvaardigd, omdat dit maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is.

Bezetting van 12,5% verplicht Wegenwacht

De Wegenwacht moet een bezetting van 12,5% hebben om te zorgen dat zij pechgevallen kunnen helpen in gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan een stilstaande auto op de vluchtstrook van een snelweg of in een tunnel. Daarbij worden als eerste de werknemers van de ANWB ingezet die niet willen gaan staken. De vakbonden worden verplicht om stakende leden de opdracht te geven bij te kunnen springen in het geval van een zeer ernstig ongeluk, zodat de bezetting kan worden opgeschaald. Ook moet de Alarmcentrale voor 85% bezet zijn.