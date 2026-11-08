Politie neemt ruim bijna 10.000 cobra’s, lawinepijlen en zware shells in beslag

De politie heeft afgelopen woensdag 4 november ruim 750 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in een garagebox aan de De Vriesstraat in Dinteloord. 'Het gaat onder meer om bijna 10.000 cobra’s, lawinepijlen en zware shells', zo meldt de politie zondag.

Twee mannen aangehouden

'Een 25-jarige man uit Dinteloord en een 42-jarige man uit Steenbergen zijn aangehouden. Daarnaast zijn drugs, sieraden en een alarmpistool in beslag genomen', aldus de politie.

Garagebox

De politie doet al geruime tijd onderzoek naar aanleiding van een melding over de mogelijke opslag en handel in illegaal vuurwerk. Woensdagavond betraden agenten de garagebox. Daar troffen zij een grote hoeveelheid zwaar, illegaal vuurwerk aan. Een 25-jarige man uit Dinteloord is die avond aangehouden. De tweede verdachte, een 42-jarige man uit Steenbergen, is vrijdagavond 6 november aangehouden.

Bijna 10.000 cobra’s, drugs en een wapen

In de garagebox werden verschillende soorten zwaar vuurwerk gevonden, waaronder bijna 10.000 cobra’s, dozen met lawinepijlen en shells van meerdere kilo’s per stuk. In totaal is ruim 750 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk is door specialisten veilig afgevoerd. Naast het vuurwerk werden in de garagebox ook een alarmpistool en drugs aangetroffen: ruim 90 gram hennep, ruim 800 gram hash en ruim 250 pillen. Tevens zijn dure sieraden en een auto in beslag genomen.

Massa-explosie

Het aangetroffen vuurwerk bevat grote hoeveelheden explosief flitspoeder. Een eventuele ontploffing kan dan ook desastreuze gevolgen hebben. Vuurwerk wordt bovendien regelmatig onder onveilige omstandigheden opgeslagen. Hierdoor lopen niet alleen de betrokkenen zelf, maar ook omwonenden en voorbijgangers ernstig gevaar. In het ergste geval kan een ontploffing leiden tot een massa-explosie, met verwoestende gevolgen voor straten en zelfs complete woonwijken.

Aanpak illegaal vuurwerk

Met het opsporen en in beslag nemen van illegaal vuurwerk wil de politie bijdragen aan een veilige jaarwisseling. Sinds 1 augustus is het bezit, de aankoop en het afsteken van vuurwerk verboden.