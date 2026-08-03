Drie aanhoudingen en veertien bekeuringen bij dynamische criminaliteitscontrole

Op woensdag 29 juli vond een dynamische criminaliteitscontrole plaats in Limburg. Specifiek in het gebied tussen Born/Nieuwstadt, Wessem en Venlo. Negen onopvallende voertuigen, een opvallend voertuig van de Landelijk Eenheid en een motorrijder namen deel aan deze controle. In totaal zijn ruim 50 voertuigen gecontroleerd, 14 bekeuringen uitgeschreven en drie personen aangehouden.

De controle was een initiatief van het Grensoverschrijdend Politieteam Venlo / Kaldenkirchen met als doel om ondermijnende criminaliteit en mobiel banditisme in kaart te brengen én aan te pakken. Verschillende politieteams van de eenheid Limburg, Landelijke Eenheid en Koninklijke Marechaussee namen deel aan deze actie.

Drie aanhoudingen, veertien bekeuringen

Een voertuig met gestolen kentekenplaten is in Venlo gezien door de collega’s. Later werd dit voertuig in Gronsveld gecontroleerd. De kentekenplaten waren gestolen en het bleek te gaan om een Belgisch spookvoertuig. De twee Roemeense inzittenden werden aangehouden. De auto en kentekenplaten werden in beslag genomen.

Op de A67 werd een voertuig geselecteerd en meegenomen naar de KMar-brigade in Venlo voor een controle. Het voertuig bleek een Frans spookvoertuig te betreffen. De bestuurder werd aangehouden en bleek een bekende, grote autodief in Europa te zijn. De bestuurder hiervan is aangehouden.

De bekeuringen zijn uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs, het bezit van pepperspray, het niet kunnen tonen van een rij- of kentekenbewijs en het rijden door rood licht.