CBS: Detailhandel boekt bijna 3 procent meer omzet in juni

In juni zette de detailhandel 2,9 procent meer om dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van de nieuwste cijfers.

Verkoopvolume

Het verkoopvolume was 2,5 procent hoger. Winkels in de non-food (inclusief detailhandel, niet in winkels) zette 3,1 procent meer om en de omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen was 2,5 procent hoger. Online is 7,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in juni. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder de correctie was de omzet van de detailhandel 4,3 procent hoger dan in juni 2025.

Omzet food-sector 2,5 procent hoger

Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in juni 2,5 procent meer omgezet dan in juni 2025. Het verkoopvolume was 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken groeide met bijna 1 procent, terwijl de omzet van supermarkten 2,7 procent hoger lag dan een jaar eerder.

Omzet non-food ruim 3 procent hoger

De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in juni 2026 met 3,1 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 2,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Winkels in consumentenelektronica noteerden in juni van de onderscheiden branches de grootste omzetstijging, met ruim 6 procent meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Drogisterijen hebben 4,5 procent meer omgezet. De omzet van winkels in schoenen en lederwaren en van winkels in meubels en woninginrichting was echter lager dan een jaar eerder.