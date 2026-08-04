Grootste zonsverduistering van deze eeuw op komst

Op woensdag 12 augustus is in Nederland de grootste zonsverduistering van deze eeuw zichtbaar. Rond het hoogtepunt om 20.11 uur wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. In IJsland, Spanje en een klein deel van Portugal is sprake van een totale zonsverduistering.

De gedeeltelijke zonsverduistering begint in Nederland om 19.16 uur, wanneer de maan langzaam voor de zon schuift. De zon staat dan laag aan de noordwestelijke horizon. Omstreeks 20.11 uur bereikt de verduistering het maximum en is alleen aan de bovenkant van de zon nog een klein deel zichtbaar. Rond 21.03 uur is de verduistering voorbij.

Of de zonsverduistering daadwerkelijk goed zichtbaar is, hangt af van het weer. Een heldere of vrijwel onbewolkte hemel is daarvoor noodzakelijk. Het is nu echter nog te vroeg om betrouwbare uitspraken te doen over de bewolking op de dag van de eclips.

Totale zonsverduistering in Spanje en IJsland

Op 12 augustus is ook een totale zonsverduistering zichtbaar in delen van Spanje en IJsland en een zeer klein deel van Portugal. In delen van Spanje wordt de zon tussen 20.26 en 20.32 uur volledig verduisterd. Ook op Mallorca en Ibiza verdwijnt de zon even na 20.30 uur volledig achter de maan. In het westen van IJsland begint de verduistering rond 16.45 uur, vindt de totale zonsverduistering plaats rond 17.45 uur en eindigt het verschijnsel omstreeks 18.45 uur.

Tijdens een totale zonsverduistering verandert de heldere dag tijdelijk in de nacht. De helderste sterren kunnen zichtbaar worden en rondom de volledig verduisterde zon is de corona te zien. Daarnaast kan de temperatuur enkele graden dalen en kunnen dieren gedrag vertonen alsof de nacht is aangebroken.

Alleen veilig bekijken met bescherming

Rechtstreeks in de zon kijken zonder bescherming kan oogschade veroorzaken. De veiligste manier om de zonsverduistering te bekijken is met een eclipsbril, die schadelijke UV- en infraroodstraling tegenhoudt. Een alternatief is het projecteren van het zonlicht op een vlak oppervlak, bijvoorbeeld met een vergiet of een vel papier met kleine gaatjes.

Bron: Weeronline