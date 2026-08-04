Verdachte situatie rond NAVO hoofdkwartier in Limburgse Brunssum

Een melding over een verdachte situatie rond het NAVO hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum heeft dinsdagochtend 4 augustus rond 09.25 uur veel hulpdiensten op de been gebracht. Dit meldt de politie zojuist.

Auto met slapende man erin

'Op de Rimburgerweg stond een auto geparkeerd waarin een man lag te slapen. Politieagenten controleerden de auto en de bestuurder. In de auto lagen een aantal dozen waarvan niet meteen kon worden vastgesteld wat erin zat. Het zou kunnen gaan om mogelijk explosief materiaal. Dat maakte dat politieagenten om de expertise van een explosieven verkenner hebben gevraagd', aldus de politie.

Team Explosieven Verkenning

Daarop is Team Explosieven Verkenning ingezet. Dit is een speciale eenheid die als eerste ter plaatse gaat bij een melding van een verdacht pakket of een vermoedelijk explosief. Zij onderzoeken de situatie ter plaatse om te kijken of het mogelijk om een explosief gaat.

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

Tegelijkertijd zijn maatregelen genomen om de omgeving veilig te houden en het eventuele gevaar voor omwonenden uit te sluiten. Aan de hand van hun bevindingen is later de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Specialisten van de EOD zijn naar Brunssum gekomen om verder onderzoek te doen. Door hen is de auto onderzocht. Hierin is geen explosief of explosief materiaal aangetroffen. Er is niemand aangehouden. De weg werd weer vrijgegeven.