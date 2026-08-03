Verdachte aangehouden na mishandeling agent Scheveningen

In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 augustus is een politieagent mishandeld op het Zwarte Pad in Scheveningen. De verdachte is direct aangehouden.

Rond 01.30 uur was de politie zichtbaar aanwezig bij de uitloop van verschillende feesten op het Zwarte Pad in Scheveningen in Den Haag. Toen drie personen door de beveiliging naar buiten werden geassisteerd, ontstond er een onveilige sfeer, waarop diverse politiemedewerkers besloten om de beveiliging te ondersteunen. Een van de personen die naar buiten werd geassisteerd, een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp, ging in verzet en heeft daarbij een politieagent mishandeld. De agent werd in het gezicht geslagen, hierbij is de agent dusdanig gewond geraakt dat de dienst niet kon worden voortgezet. De verdachte is direct aangehouden.