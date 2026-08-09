Man overleden na vechtpartij in Enkhuizen

Bij de vechtpartij donderdagavond aan de Prunuslaan is één dode te betreuren, een 19-jarige man uit de gemeente Stede Broec. Er wordt nog nader onderzocht wat de doodsoorzaak is. Naast de overledene waren er meer gewonden bij de vechtpartij.

Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden. Direct na de vechtpartij is een 50-jarige man uit Enkhuizen aangehouden. De voortvluchtige verdachte, een 20-jarige man uit Enkhuizen, heeft zich zaterdagavond gemeld bij een politiebureau en is daarna aangehouden.

Het onderzoek is in volle gang. Als er getuigen zijn met wie de politie nog niet heeft gesproken dan komen zij graag met hen in contact.