Grote kans op vijfde regionale hittegolf met lokaal 35 graden

Vanaf woensdag volgt een reeks zeer warme dagen en is de kans op een regionale hittegolf groot. Donderdag en vrijdag loopt de temperatuur op tot 30 à lokaal 35 graden, terwijl deze week geen regen wordt verwacht en het neerslagtekort richting 300 millimeter gaat.

Maandag en dinsdag is het eerst tijdelijk minder warm. Een matige noordwestenwind voert maandag minder warme lucht aan. In de noordwestelijke helft wordt het 20 tot 23 graden, terwijl de temperatuur in Limburg nog kan oplopen tot 28 of 29 graden. Vooral in het noorden is het een tijd bewolkt en in het zuiden is het vaak zonnig en droog. Later breekt overal de zon goed door. Dinsdag wordt het 19 tot 25 graden in het zuidoosten.

Grote kans op regionale hittegolf

Vanaf woensdag draait de wind naar het zuidoosten en wordt warme en droge lucht aangevoerd. Woensdag wordt het 25 tot 30 graden. Donderdag en vrijdag stijgt de temperatuur verder naar 30 tot lokaal 35 graden. De hoogste temperaturen worden telkens in het oosten of zuidoosten verwacht. Daar is een hittegolf waarschijnlijk. De zon schijnt volop, met enkele wolkensluiers.

Voor een hittegolf moet het op een officieel weerstation van het KNMI minimaal vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn. Daarvan moeten minstens drie dagen tropisch verlopen met maxima van 30 graden of meer. Afgelopen zaterdag werd het op grote schaal al ruim 25 graden en is de reeks voor een mogelijke hittegolf begonnen.

Gunstig weer tijdens zonsverduistering

Ook woensdagavond ziet het weer er tijdens de zonsverduistering helder uit. In Utrecht is de zon rond 20:11 uur maximaal bedekt.

Neerslagtekort richting 300 millimeter

Deze week staat geen regen op het programma en daardoor neemt de droogte verder toe. Naar verwachting loopt het neerslagtekort deze week richting 300 millimeter. Daarmee is de droogte erger dan in het zeer droge jaar 2018.

In het weekend lijkt het zeer warme weer voorbij en kan de kans op een bui stijgen.

Nederland krijgt deze week opnieuw met hitte te maken. Na twee tijdelijk minder warme dagen stijgt de temperatuur vanaf woensdag snel en neemt vooral in het oosten en zuidoosten de kans op een regionale hittegolf toe.

Bron: Weeronline