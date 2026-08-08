Aanhoudingen na steekincident

De politie hield zaterdagochtend 8 augustus twee verdachten uit Wilnis (19 en 23 jaar) aan op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident eerder die ochtend in Mijdrecht.

Rond 05.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een ernstig incident in een woning aan Het Spoor in Mijdrecht. Ter plaatse troffen agenten een 30-jarige man aan die zwaargewond was. Hij werd na de noodzakelijke medische zorg vervoerd naar een ziekenhuis en daar opgenomen. Zijn toestand is zorgelijk. De politie onderzoekt de betrokkenheid van beide aangehouden verdachten bij het incident.