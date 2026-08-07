NS-medewerkers en agent gewond bij aanhouding agressieve man

Twee medewerkers van NS Veiligheid en Service en een agent van de Almeerse politie zijn op 6 augustus gewond geraakt bij de aanhouding van een zeer agressieve man.

De NS-medewerkers hadden de man op het NS-station van Almere Centrum aanhouden, maar riepen al snel de hulp van de politie in toen deze 36-jarige verdachte uit Almere zeer agressief werd. Hij werkte op geen enkele manier mee en verzette zich op een ongekend heftige manier. Er waren meerdere mensen van de NS en de politie nodig om de man enigszins in bedwang te krijgen.

De verdachte beet een van de medewerkers in zijn duim, wat een flinke verwonding tot gevolg had. Een andere NS-medewerker brak mogelijk haar hand bij de worsteling en één van de toegesnelde agenten werd door de verdachte in haar been gebeten. Uiteindelijk lukte het om de man te boeien en naar het politiebureau over te brengen. Hij is ingesloten