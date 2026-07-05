Komst nieuwe centrale kazerne in Zeewolde stap dichterbij

Defensie is van start gegaan met de realisatie van de nieuwe centrale kazerne in Zeewolde. 'De komende periode staan onderzoeken, verdere planuitwerking en gesprekken met de omgeving en toekomstige gebruikers centraal. Het is het eerste project uit het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) dat deze fase bereikt', zo meldt het ministerie van Defensie.

Eerste fase

Met de publicatie van de kennisgeving, het participatieplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de projectprocedure vandaag officieel gestart. Daarmee gaat het project de eerste fase in. Hierin worden noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en de plannen voor de nieuwe kazerne verder uitgewerkt. De omgeving én de eenheden die straks op de nieuwe locatie gaan werken, zijn hierbij betrokken.

Toekomstige gebruikers denken mee

Militairen en medewerkers krijgen een actieve rol bij het ontwerp van de nieuwe kazerne. De komende periode testen zij de eerste plannen met een Serious Game. Aan de hand van realistische scenario's beoordelen zij onder meer logistieke routes, de samenwerking tussen eenheden en de inrichting van voorzieningen. De ervaringen uit deze sessies worden gebruikt om de plannen verder te verbeteren, zodat de kazerne aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Inloopbijeenkomst

De locatie Zeewolde-Spiekweg werd in december 2025 definitief aangewezen als meest geschikte plek voor de nieuwe kazerne. Daarop volgde op 23 juni een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Ongeveer 300 belangstellenden kregen daar de gelegenheid vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven voor de inpassing van de kazerne in de omgeving. Ook vertegenwoordigers van de betrokken eenheden waren aanwezig om hun werkzaamheden toe te lichten.

Bijgepraat

Bestuurders en betrokken partners zijn afgelopen week al bijgepraat over de voortgang en de benodigde stappen die nog gezet gaan worden. Op de projectlocatie werd toegelicht hoe de gebiedsontwikkeling en de voorbereidingen voor de realisatie in samenhang worden uitgevoerd.