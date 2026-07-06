€ 420 miljoen extra voor bouw ouderenwoningen

Het kabinet stelt de komende 4 jaar € 420 miljoen extra beschikbaar voor de bouw van ouderenwoningen. Dat schrijven minister Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse bevolking vergrijst en een toenemend aantal ouderen wil graag verhuizen naar passende woonruimte, zoals nultredenwoningen, zorggeschikte huizen, of seniorencomplexen (knarrenhofjes) waar ouderen elkaar ontmoeten in gemeenschappelijke woonruimten.

Minister Boekholt-O’Sullivan: “Veel ouderen staan te popelen om te verhuizen, maar zitten klem omdat passend aanbod ontbreekt of omdat het financieel niet aantrekkelijk is. Er wordt flink gebouwd, maar het tempo moet verder omhoog. Net als het aantal nieuwbouwplannen voor ouderen. Daarom trekken we nu de knip zodat woningzoekende senioren meer perspectief krijgen en de doorstroming op de woningmarkt op gang komt.”

Tot en met 2030 zijn in totaal 290.000 ouderenwoningen nodig. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat voor de realisatie van zo’n 215.000 huizen reeds bouwplannen zijn ontwikkeld. Voor het merendeel (veelal nultredenwoningen) worden voldoende plannen ontwikkeld en woningen gebouwd. Sinds 2022 worden jaarlijks ongeveer 20.000 van dit type gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling van de 75.000 resterende ouderenwoningen - vaak zorggeschikte of geclusterde ouderenwoningen - en om de huidige plannen versneld te realiseren, trekt het kabinet de komende vier jaar € 420 miljoen extra uit. Voor deze woningen zijn meer concrete bouwplannen nodig en gezien de grote vraag naar ouderenwoningen is het zaak dat marktpartijen en woningcorporaties hiermee voortvarend aan de slag gaan. Het geld komt bovenop de € 120 miljoen die dit jaar is uitgetrokken voor ouderenhuisvesting.

Met de bouw van ouderenwoningen komen extra huizen vrij omdat doorstromers woonruimte achterlaten. Vrijwilligheid is hierbij het absolute uitgangspunt, onderstreept minister Boekholt-O’Sullivan eerder al.

Doorstroming moet voor ouderen financieel aantrekkelijk zijn. Minister Boekholt-O’Sullivan doet daarom met de hypotheeksector onderzoek naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld of overwaarde kan worden ingezet voor de financiering van dubbele woonlasten. De Tweede Kamer wordt later dit jaar geïnformeerd over de mogelijkheden.