Sneller vergunning voor afschieten probleemwolf

Om incidenten met wolven zoveel mogelijk te voorkomen, past het kabinet voor de start van de zomervakantie de regels rondom wolven aan. Het kabinet legt namelijk de verlaagde Europese beschermingsstatus vast in Nederlandse regelgeving en voert definities in voor probleemwolven en probleemsituaties met wolven waardoor provincies sneller kunnen ingrijpen.

Met de definities krijgen provincies meer ruimte om probleemwolven aan te pakken. Ook komt er de mogelijkheid van een vergunning vooraf. Daarbij kunnen provincies sneller probleemwolven afschieten die mensen verwonden, doordat een deel van het vergunningsproces op voorhand kan worden doorlopen. Daardoor kunnen provincies dus sneller ingrijpen bij ernstige incidenten.

“Ik vind het belangrijk om de aangescherpte regels nog voor de start van de zomervakantie in werking te laten treden omdat ik alles binnen mijn bevoegdheden wil doen om gevaarlijke situaties met wolven te voorkomen”, stelt staatssecretaris Silvio Erkens. “Zeker nu mensen veel buiten zijn, ook met hun kinderen, en het toerisme weer een hoogtepunt gaat beleven. Met het welpenseizoen dat nu begint is het belangrijk om deze stap nu te zetten.”

Met de verlaging van de beschermingsstatus wordt er nog meer mogelijk. Zo kunnen provincies zonder vergunning wolven schuwer maken door ze te verjagen met een paintballgeweer of rubberen kogels. Daarnaast wordt het bijvoorbeeld voor boeren mogelijk om vanaf het eigen terrein wolven te verjagen. Dat kan dan met licht en geluid en hiervoor is ook geen vergunning nodig.

Probleemwolven

Doordat in regelgeving wordt vastgelegd wat de definities van probleemwolven en probleemsituaties zijn, krijgen provincies en gemeenten meer duidelijkheid.

Van probleemwolven is bijvoorbeeld sprake wanneer deze dieren mensen verwonden of als wolven agressief reageren. Ook is van deze definitie sprake als een wolf in twee weken tijd twee keer veedieren of paarden in een stal of achter een raster aanvalt. Dat geldt ook als het niet mogelijk is om het problematische gedrag van de wolf af te leren.